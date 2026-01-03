お笑いコンビ、FUJIWARAの藤本敏史（55）が、2日放送のフジテレビ系「東京ひとりぼっち」（午後2時）に出演。ひとりの生活ぶりを話した。藤本は離婚後6年の“ひとりぼっち”。自宅に「蚊が入ってきただけで、『あ、生命だ』って感動して、『いらっしゃい』って友だちみたいに出迎えちゃいました」と、ひとりぼっちを感じる瞬間を上げた。「前は生命があったから、結婚している時は。心臓の鼓動があったのよ」。今は「まったくない