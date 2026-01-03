第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。初優勝を目指した国学院大は2位。レース後、前田監督は「悔しい気持ちと清々しい気持ち」と涙。「堂々と青山学院に挑んでいる姿を見て学ぶものがありました」と振り返った。首位青学大と1分54秒差の4位からスタートしたが、7区の高山豪起（4年