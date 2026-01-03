2026Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷42Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡¢Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿·½ÕSP¤ÈÂê¤·¤Æ¥×¥íÌîµåµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤ÈÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤É×ºÊ¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç³©Àî¾Þºî²È¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î±ï¤ÇÀ¸¤ß¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÆ²ñ¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªÎé¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó