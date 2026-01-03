永谷園は３日、ふりかけ商品「おとなのふりかけ紅鮭」６３６０個を自主回収すると発表した。一部商品の中身が、小麦を含む同シリーズの「辛子明太子」となっており、アレルゲン表記に問題があるためという。対象は、賞味期限が今年１０月で、賞味期限表記の下段右側に「２０Ａ」と記載のある商品。昨年１２月３１日に、流通業者からの指摘で発覚した。工場での生産時に包装の資材を取り違えたという。健康被害は確認されていな