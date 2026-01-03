◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、10区で駒大のエース佐藤圭汰（4年）が1時間7分31秒の区間新記録をマークした。第98回大会の中倉啓敦（青学大）の1時間7分50秒を19秒更新した。佐藤は昨年7区で区間賞を獲得しており、2年連続で区間賞となった。今季は恥骨の故障が再発し、10月の出雲駅伝は欠場。だが「70％くらいの状態だった