ロシアが米国に追跡の中止を正式に要請した石油タンカー「ベラ1号」＝2025年3月18日/Hakon Rimmereid/Reuters/File（CNN）ベネズエラ行きの石油タンカーを約2週間にわたり米国が追跡しているとして、ロシアが追跡を停止するよう正式に要請したことが分かった。事情に詳しい2人がCNNに明らかにした。12月31日に国務省に送られた申し入れは、「ベラ1号」と呼ばれるタンカーがロシアの船舶として新たな名称で公式に登録されたことを受