【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１２月３１日、ウクライナがロシア北西部ノブゴロド州にある大統領公邸を無人機で攻撃しようとしたとロシア側が主張していることについて、米中央情報局（ＣＩＡ）が否定する評価を下したと報じた。国家安全保障を担当する米当局者の話としている。攻撃について、露側は１２月２８〜２９日の夜に９１機の無人機が使用され、いずれも撃墜したと主張。