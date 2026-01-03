アメリカの俳優、アンジェリーナ・ジョリーさんが2日、パレスチナ自治区ガザとエジプトの境界にある検問所を訪問しました。ジョリーさんは20年以上にわたってUNHCR＝国連難民高等弁務官事務所の特使などを務め、人道支援活動を精力的に行ってきたことで知られています。この日はガザと接するエジプト東部ラファの検問所を訪れ、ガザから搬送されたパレスチナ人の負傷者が治療を受けている病院や支援団体の活動拠点を訪問しました。