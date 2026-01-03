爆笑問題太田光（60）が3日、NHK「新春生放送！東西笑いの殿堂2026」に生出演。進行の女性アナウンサーをイジって大あわてさせた。冒頭、太田は出てくるなり「あけおめことよろ！べらぼう！」「今年も笑わせて笑わせて笑わせてまいります」と絶叫しスタジオを自分のペースに。田中裕二が自己紹介後、振袖姿で出演した浅田春奈アナウンサー（29）もあいさつした。太田はすかさず「浅田さんはね、和久田アナがいなくなって、いよいよ