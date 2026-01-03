ドジャースがブルージェイズからＦＡとなっている大物、ボー・ビシェット内野手（２７）に急接近していると複数の米メディアが報じた。ビシェットは昨季、打率３割１分１厘でヤンキースのアーロン・ジャッジに次ぐリーグ２位の成績を残し、ドジャースとのワールドシリーズ第７戦では大谷翔平投手（３１）から先制３ランを放ったメジャー屈指の遊撃手だ。今季は二塁への転向プランもあり、正二塁手を固定できなかったドジャース