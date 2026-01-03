【モデルプレス＝2026/01/03】EXITの兼近大樹が1月2日、自身のInstagramを更新。上裸ショットを公開し、話題となっている。【写真】34歳イケメン芸人「本物？」肉体美際立つ上裸ショット◆兼近大樹「鍛え上げた身体初公開」兼近は「鍛え上げた身体初公開」「＃ハワイきました」とつづり、ハワイの海をバックにした自身の上裸写真を投稿。胸筋や腹筋が際立つポージングで、ピンクの水着を着ている姿を披露した。◆兼近大樹の投稿が