女優の吉岡里帆（32歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「はじめてのおつかい」（日本テレビ系）に出演。“吉岡家の教育方針”について語った。吉岡里帆が番組のゲストとして登場し、父親の教育方針で「お母さんには産んでくれた瞬間から一生返せない恩がある」とよく言われてきたと話す。吉岡によると「父親が『パパに何かあった時に、絶対にママのことを助けられる大黒柱になるんだよ』っていう教育をずっと受けていて」と