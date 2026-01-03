「全国高校ラグビー・準々決勝、京都成章２３−１２御所実」（３日、花園ラグビー場）京都成章が隣県対決を制して３大会ぶり５度目のベスト４進出を決めた。前半の１１分までに２トライを挙げて主導権を握った京都成章は、後半、御所実の反撃に対し２トライこそ許したが、伝統の「食らいついたら離れない」（ＬＯ土肥祐斗主将）ピラニアタックルにこだわり続け、逆転を許さなかった。御所実は「もう来んな、って言われます