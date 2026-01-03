ランジェリーブランドのリサマリ（RisaMagli）より、2026年春夏コレクションを網羅した最新カタログが登場します。2025年12月24日（水）クリスマスイヴから全国直営店舗で配布され、可愛らしさを大切にした「リサマリ」と、上質でエレガントな「レーヌ」2つの世界観を一冊に凝縮。レースやカラー、小物までこだわり抜かれたビジュアルは、眺めるだけでも心がときめく仕上がりです♡ リサマリが描く