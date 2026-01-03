以前にNEXCO中日本が公開した「緊急車両と一般車の接触未遂」動画。これは渋滞の路肩を走る緊急車両に対し、進路を譲ろうとした車があわや衝突という内容でした。年末年始で高速道路の利用が増える今、改めて確認したい「緊急車両への正しい譲り方」を解説します。帰省や旅行などで、多くの人が高速道路を利用する年末年始。普段はあまりハンドルを握らないドライバーも増え、道路状況はいつも以上に混雑しがちです。