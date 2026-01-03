¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¼Ì¿¿¤Î¶ù¤ÎÊý¤Ë¡ÄÀè·î20Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÚ±Ê°¦(43)¡£¤ªÀµ·î¤Î?¤ª¤»¤Á?Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ°ì¸­¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÚ±Ê¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¹ë²Ú¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë?½é?¤¬ÉÕ¤¯Æü½é¡»¡»¤òÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¶ù¤Î¤Û