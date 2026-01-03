山陽道上りの熊毛ICから廿日市JCTまでの通行止めが3日午後1時55分に解除されました。下りは廿日市JCTから岩国ICまでの通行止めは継続中となっています。冬用タイヤ規制となっているのは、山陽道の熊毛ICから東の区間、中国道は山口ICから東の区間です。NEXCO西日本によりますと、3日午前4時10分頃、大雪の影響で立ち往生する車が発生したため通行止めとなっていましたが、高速道路上に留まっていた車を降ろす作業と除雪作業を終え