タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリーグの『TGL』は、第2シーズンの2試合目が行われた。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化『ボストン・コモンG』と『ロサンゼルスGC』の対戦。ボストン・コモンGはマキロイ、キーガン・ブラッドリー、マイケル・トルビョンセン（ともに米国）。ロサンゼルスGCはジャスティン・ローズ（イングランド）、コリン・モリカワ、サヒス・