◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝の復路が3日に行われ、優勝候補とされた駒澤大学は総合6位でゴールテープを切りました。2日の往路では、1区で小山翔也選手（3年）が1時間00分48秒で区間5位の快走。エースが集う華の2区では、当日変更でメンバー入りした桑田駿介選手（2年）が1時間06分19秒で区間8位の力走を見せ、上位でタスキを繋ぎます。さらに3区では当日変更の帰山侑大選手(4年)が1時間