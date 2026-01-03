新潟県長岡市の米菓店では2日、初売りが始まりました。店内はこの時期限定の商品を買い求める人でにぎわうなか・・・。餅つきのかけ声：よいしょ！よいしょ！日頃の感謝と1年の幸せを願い餅つきが行われ、訪れた約150人につきたての餅が振る舞われました。訪れた人は：お餅おいしい訪れた人は：温かくてもちもちしていておいしい里山元気ファーム下田篤志社長：お客様に喜んでいただけるように色々な企画を考えていきた