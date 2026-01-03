◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝で順天堂大が総合3位に輝いた。予選会組ながら3位の好成績で3年ぶりのシード権を獲得した。順天堂大は前回大会ではわずか7秒差で11位となり、シード権を残した。雪辱を果たすべく臨んだ今大会。往路では3区・井上朋哉(1年)、5区・小林侑世(3年)の力走が光り、6位となった。復路では5位でたすきを受けた10区・