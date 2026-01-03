新潟県内は山沿いを中心に大雪となるところがある見込みで、雷や突風に注意が必要です。県内には強い寒気が流れ込み午前11時現在の積雪は上越市安塚で100センチ、湯沢町で50センチなどとなっています。4日午前6時までに降る雪の量は上・中越の山沿いで40センチなどと予想されています。新潟地方気象台は今夜遅くにかけて落雷や突風に注意するよう呼びかけています。