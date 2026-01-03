◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。速報値で10時間37分34秒の大会新記録。史上初となる2度目の3連覇を飾り、王者が箱根の歴史を塗り替えた。最終10区を任された折田壮太(2年)は仲間が待つゴール地点を目前にして、目に涙を浮かべた。「終盤は1番きついところだったんで