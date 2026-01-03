昨秋に日本相撲協会を退職した元幕内・天鎧鵬で前北陣親方の南貴由輝さん（４１）が会社を設立することが３日、分かった。南さんが「１月７日に会社登記します」と明かした。社名は「オオクマ観光株式会社」（東京・大田区）で主に観光業を手がける。「インバウンドや法人向けに、胸を打つような本物の相撲部屋の稽古を見ていただきたい」と語った。この日は並行して取り組むメディアの仕事の一環で、テレビ番組の収録のため、