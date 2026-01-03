「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）し烈なシード圏争いの最後の１枠は一騎打ちの末に日大が１０位に滑り込んだ。日大は７位だった１４年大会以来１２年ぶりのシード権。中央学院大は最後に力尽きて、１１位に終わった。１０位だった２０１９年大会以来７年ぶりのシード権獲得はならなかった。９区終了時点で９位日大、１０位中央学院大だったが、復路で驚異的な追い上げをみせた帝京大に中盤までに抜