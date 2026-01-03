「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）東洋大は１３位だった２００５年以来のシード落ちとなった。継続中の記録としては最長だった連続シードは２０年で途切れた。この結果、継続中の最長は今大会優勝の青学大が１０年から１７年連続となった。東洋大は２日の往路で１５位。１区は３位でスタートしたが２区で１７位に転落。なかなか巻き返せず、５区山上りを終えてトップと１０分４８秒差、シード権の１０