舞台『刀剣乱舞』の鶴丸国永役やMANKAI STAGE『A3!』の卯木千景役などで活躍する俳優の染谷俊之さんが、3日までに自身のInstagramを更新。バイクを購入したことを明かしました。【写真を見る】【 染谷俊之 】バイク購入を報告「ホンダのGB350」「エンジン音がトコトコ可愛いです」昨年末に普通二輪免許を取得昨年12月に普通二輪の免許を取得したことを報告していた染谷さん。「バイクを納車しました」とつづると、埼玉県飯能市の有