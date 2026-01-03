お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤さんの妻でモデルの蜂谷晏海さんが、2日に自身のInstagramを更新。新年の挨拶とともに、昨年12月に誕生した次男の愛称が決まったことを報告しました。【写真を見る】【 蜂谷晏海 】昨年誕生した次男の愛称が「チビバーグ」に決定新年を迎え「ハンバーグ一家を今年もよろ…にく…お願いしまーーーす」蜂谷さんは「あけましておめでとうございます 2026年始まりましたね！なんだか今までに