「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路１７位だった帝京大が復路で驚異的な追い上げをみせ、９位で３年連続シード権を獲得した。悪夢の往路からファイアレッド軍団が蘇った。往路終了時点で１０位の東海大との差は４分１５秒。絶望的かと思われたが、６区で廣田陸（３年）が、７区で柴戸遼太（４年）が区間６位の走りでジワジワと追い上げると、８区で松井一（２年）が区間４位タイの好走。シード圏内