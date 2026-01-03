1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが2カ月連続で選ばれた。 The Kia NBA Rookies of the Month for December!West: Cooper Flagg (@dallasmavs)East: Kon Knueppel (@hornets) p