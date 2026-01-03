フェニックス・サンズ vs サクラメント・キングス日付：2026年1月3日（土）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 129 - 102 サクラメント・キングス NBAのフェニックス・サンズ対サクラメント・キングスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし32-29で終了する。第2クォーターはフェニックス・サンズ