新年早々、日本サッカー界にビッグニュースが飛び込んできた。ドイツ１部のザンクトパウリが１月１日、J１のアビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表したのだ。現在26歳のCBは、３年前までJ３のFC今治でプレーしており、驚異的なステップアップとして、小さくない反響を呼んだ。 韓国メディアもこの移籍に注目。『Best Eleven』は「E-１選手権の時、ホン・ミョンボ監督のチーム（韓国代表）が完封した