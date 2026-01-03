日本で5年間暮らして、中国に戻ってから4カ月がたったという中国人ネットユーザーの雲仙さんはこのほど、日本での生活と今の中国での生活を比較する文章をSNSに投稿した。雲仙さんは、日本では北陸の小さな街に住み、今では雲南省昆明市で暮らしている。中国では精神面を含めて「自由度」が増大したと強く感じ、一方で日本に比べて未熟な面も目につくという。交流が自由になったそもそもは日本語があまり上手ではなかった。人見知