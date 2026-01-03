◇第105回全国高校ラグビー準々決勝御所実12―23京都成章（2026年1月3日花園）5大会ぶりに8強入りした御所実（奈良）は京都成章（京都）に12―23で敗れ、準決勝進出を逃した。0―18で折り返した後半3分、ゲーム主将のLO津村がモールを抜け出してトライ。試合終了間際に意地のトライで得点を重ねるも、6大会ぶりの4強進出とはならなかった。津村は「初めての第1グラウンドでもっとラグビーがしたかったけど、京都成章高校