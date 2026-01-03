「男性の美容」が定着してきました。特に中高年の男性でムダ毛のケアを始める人、検討する人が増えているといいます。ここでは「大人の男性のムダ毛処理」をテーマに、パナソニックで美容家電のマーケティングを担当する大村和さんにムダ毛ケアと光美容器の最新事情を聞きました。パナソニックが手がける光美容器の最上位機種「SMOOTH EPI POWER & COOL」ケアする身体の部位や目的に見る男女差とは？ムダ毛をケアする男性が増