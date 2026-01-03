東京美容外科統括院長で医師の麻生泰氏が2026年1月1日にXを更新し、格闘家の眼窩底骨折について、「自費」での治療でいいという持論を展開した。「治した後にもう一度リングに上がる場合には自費」発端となったのは、25年12月31日に行われた「RIZIN 師走の超強者祭り」で出場予定だった総合格闘家のYA-MAN選手が練習中の眼窩底骨折により、試合が中止になってしまったことだ。麻生氏はこのことにXで言及し、「格闘家の眼窩底骨折は