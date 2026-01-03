LE SSERAFIM（Courtesy of Dick Clark Productions） 2025年12月31日(現地時間)、米国・ニューヨークのタイムズスクエアで『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026 (以下、New Year's Rockin' Eve)』が開催された。LE SSERAFIMは、『New Year’s Rockin’ Eve』で現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、2025年の最後までグローバルな影響力を証明した。さ