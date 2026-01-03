兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社は、障がい者福祉事業所である森の木ファーム株式会社との共同企画商品を展開します。「福祉と観光」の連携モデルとして誕生したオリジナルおみくじ「つきとうずとクルーズみくじ」が、2026年1月1日(木・祝)より登場しました。 ジョイポート淡路島「つきとうずとクルーズみくじ」  販売開始日：2026年1月1日(木・祝)〜1月12日(月