第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われた。往路６位だった順天堂大は１０時間４３分５５秒で総合３位に入った。順天堂大がトップ３に入るのは、２位だった２０２２年の第９８回大会以来、４大会ぶりとなった。（デジタル編集部）（記録は速報値）予選会から本大会への出場を決めた順天堂大は往路から安定したたすきリレーを見せ、往路はトップの青山学院大と３分４１秒差の６位と健闘。