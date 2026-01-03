サンフレッチェ広島は1月3日、浦和レッズからMF松本泰志が完全移籍にて加入することを発表した。現在27歳の松本は2017年にサンフレッチェ広島へ加入し、プロキャリアをスタート。その後アビスパ福岡やセレッソ大阪へ期限付き移籍を経験した。復帰後徐々に出場時間を伸ばし、2024シーズンはリーグ戦36試合に出場し3ゴールをマークするなど、広島の中心選手の1人として躍動した。そんななか、松本は昨年地元である浦和への移籍を決断