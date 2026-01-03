演歌歌手の藤あや子が2日に自身のアメブロを更新。お取り寄せした豪華なおせちを公開した。この日、藤は「お取り寄せしたウエスティン東京の豪華おせち！」と報告し「日本料理『舞』広東料理『龍天門』そしてスイーツも詰め合わせた夢のような豪華おせち」と説明。ノンアルコールシャンパンが並ぶ食卓や、色とりどりのおせちの写真を披露した。続けて「さすがに手が込んでいてプロならではの味わいに感動」と絶賛。一方で「黒豆と