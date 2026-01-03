タレントの辻希美が2日と3日に自身のアメブロを更新。初詣や書き初めなど正月の出来事を報告した。2日に、辻は「初詣」というタイトルでブログを更新し「行って来ましたぁ」と報告。「お参りしておみくじ引いて暖かい時間に行けて良かった」とつづった。続けて「初雪」のタイトルで更新したブログでは「大喜び」とコメントするとともに、外ではしゃぐ子どもたちの写真を公開。「雪が降って喜べるってステキ」とつづった。翌3日には