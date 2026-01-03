◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（３日、後楽園ホール）全日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。第１試合前に三冠王者・宮原健斗が２５日の幕張メッセ大会でタロースと４度目の防衛戦を行うことを正式発表。両者は第４試合の６人タッグマッチで激突した。宮原は斉藤ジュン、本田竜輝と組みタロースは綾部蓮、安齊勇馬とトリオを結成。試合は、宮原とタロースの