◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）オープン参加の関東学生連合は、１６位相当の記録で大手町のゴールを駆け抜けた。往路では１区で川崎颯（筑波大４年）が区間３位相当となる「幻の区間新」の激走。復路では２度目の箱根路となる秋吉拓真（東大４年）が７区区間４位相当の力走を見せた。最終１０区の佐野颯人