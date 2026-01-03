◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）立大は総合２０位。史上最長ブランク、６４年ぶりのシード獲得はならなかった。１区から最下位に沈む苦しい戦いが続き、２区ではエース・馬場賢人（４年）が仙骨の疲労骨折から復帰するも区間１８位。往路を２０位で終え、復路では鶴見中継所でタスキがつながらず繰り上げ。