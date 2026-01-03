◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）２０１９年王者の東海大が総合１２位で５年ぶりのシード権獲得を逃した。往路を１０位でゴール。１１位の中央学院大と１２秒差で復路をスタートしたが、６区で１２位まで順位を落とした。８区のロホマン・シュモンが奮闘して順位を１１位に上げるも、シード権まであと一歩届