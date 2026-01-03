◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）４年連続５４回目出場の大東大は総合１９位で、２年ぶりのシード権獲得はならなかった。１０区鶴見中継所では無念の繰り上げスタートで、タスキが途切れた。昨年１０月の予選会は故障明けの選手を起用しながらも、８位で通過。前回大会で往路を経験した４人が残り、真名子圭