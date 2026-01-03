◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）２年ぶり７１回目出場の東農大は総合１８位でゴールし、令和以降初のシード権獲得は次回以降に持ち越しとなった。２日の往路、東京・大手町のスタート時には、大根を手に踊る名物「大根踊り」を披露。松葉緑のランナーたちを鼓舞し、花の２区では１万メートル日本学生界トッ