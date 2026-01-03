◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路１１位からスタートした中央学院大は、順位を上げることなく１１位のままでゴール。７年ぶりのシード獲得はかなわなかった。６区・小松裕大朗（４年）が順位を一つ上げ、その後も粘りの走りでタスキをつなぐも厳しいシード争いに苦しんだ。９区終了時に１１位でチーム