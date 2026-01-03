◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）東京国際大は総合１６位に終わり、２年連続のシード権獲得を逃した。往路は、前回大会で２区区間記録（当時）をマークしたＲ・エティーリ（３年）が２区で区間７位と振るわず。本番の１か月前の練習で左足甲を痛め、本来の力を発揮できなかった。その後も４区の久保遼人（３